Parma-Inter: tutta la delusione di Farris (il vice di Inzaghi) che aggiorna anche sulle condizioni di Bastoni

I nerazzurri sprecano malamente un doppio vantaggio e finiscono per portare a casa solo 1 punto dal Tardini.

L’Inter si fa rimontare e col Parma finisce 2-2: tante le cose da correggere, le prestazioni di molti giocatori devono far riflettere. Massimiliano Farris, il secondo di Simone Inzaghi che era squalificato, ha commentato la gara a DAZN. “Dovremmo analizzare con i ragazzi, nel primo tempo eravamo in controllo, abbiamo rischiato in un paio di occasioni. Non bisognava concedere questo nel primo tempo, poi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, venivamo da tantissimi impegni, non sempre si riesce a trovare quello spirito per vincere. Siamo delusi, non abbiamo trovato energie mentali e fisiche per contenere, non dovevamo concedere situazioni per riaprirla. Una volta presi i due gol, ci siamo rituffati in avanti concedendo solo una situazione in ripartenza”.

Il peccato mortale

“Le tante partite sono nelle gambe dei ragazzi, prepariamo partita per partita, sia come staff sia come squadra. Lautaro non può avere i 90′, altri avevano scorie nel derby. Abbiamo tante partite da giocare, ci giochiamo molto e salvaguardare infortuni è importante. La squadra sembrava in controllo, i cambi non hanno cambiato la partita. Il Parma ha riaperto la partita, non dovevamo concedere la scintilla per riaprirla“.

Il brutto secondo tempo e le condizioni di Bastoni

“Non è semplice per nessuno avere continuità per 90′, a fine primo tempo abbiamo detto di non mollare la presa e di ripartire forte. Nei primi 10′ del secondo tempo non era successo nulla, negli episodi in area dovevamo essere più bravi per palleggiare meglio, analizzeremo e cercheremo soluzioni. Siamo ancora padroni del nostro futuro, c’è rammarico ma continuiamo la nostra corsa. Bastoni? Quando ci sono tante partite, un sacchettino di ghiaccio ci vuole. Non sembra nulla di preoccupante, è stato necessario il cambio, archiviamo il pareggio con un pizzico di delusione ma con fiducia e testa al Bayern, ci siamo meritati di giocare questi quarti e faremo il meglio”.

