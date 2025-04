Parma-Inter, le pagelle: sfilza di insufficienze per i nerazzurri, peccato capitale il loro

I nerazzurri sprecano un doppio vantaggio preziosissimo e domani potrebbero ritrovarsi il Napoli nuovamente alle calcagna.

SOMMER 7: straordinario su Bonny in avvio di gara e poi anche su Man, non può nulla sui gol subiti.

BISSECK 5,5: si fa vedere tantissimo in fase offensiva ma i suoi tiri sono piuttosto sbilenchi, così così in difesa, soprattutto quando Bonny si allarga dalle sue parti.

ACERBI 6,5: notevole un’entrata in scivolata alla mezz’ora che neutralizza un’azione pericolosa. Ad inizio secondo tempo si esibisce anche in un dribbling in bello stile, non riesce ad evitare il 2-2 ed anzi lo “provoca” con una deviazione che beffa Sommer.

BASTONI 6,5: non così tanto propositivo ma il Parma non è mai pericoloso dal suo lato, esce per precauzione all’intervallo. (Dal 46’ CARLOS AUGUSTO 5,5: concede a Bonny la possibilità di fare la sponda per l’1-2 ).

DARMIAN 6: segna il più classico dei gol dell’ex con un facile tocco ravvicinato, alla mezz’ora spreca malamente la chance per la doppietta. Troppo passivo sulla rete del 2-2,

CALHANOGLU 5,5: torna nel ruolo che avrebbe dovuto occupare quando fu acquistato e si mostra logicamente spaesato. (Dal 65’ FRATTESI 5,5: si vede poco).

ASLLANI 5,5: meno fase difensiva di quella che fa solitamente Calhanoglu ma si mette in mostra con qualche bella verticalizzazione delle sue. Risente molto del calo dei compagni del secondo tempo e non riesce più ad incidere. (Dall’81’ ARNAUTOVIC s. v.).

MKHITARYAN 6: primo tempo condito con qualche bel tocco d’esterno e dal gran movimento in occasione del secondo gol dell’Inter. Lascia troppa libertà a Bernabè che accorcia le distanze, chiude in regia ed in generale in calando.

DIMARCO 6,5: quello per la rete di Darmian è il terzo assist in due partite dal suo ritorno, per il resto si limita al compitino. (Dal 59’ ZALEWSKI 5,5: entra con tanta voglia di fare ma spesso strafa).

LAUTARO MARTINEZ 5,5: Suzuki gli nega la rete con un intervento prodigioso, nella ripresa tocca pochissimi palloni ed esce contrariato. (Dal 65’ CORREA 6: ingresso positivo, prova a svariare su tutto il fronte offensivo ma trova pochissima collaborazione).

THURAM 6: spreca una grande chance nei primi minuti non controllando un facile pallone al limite dell’area. Si rende utile attraverso le sponde, volontarie e non, come sul tiro di Lautaro. Segna il secondo gol in maniera estremamente fortunosa di fatto calciandosi addosso, infatti Tikus non esulta neanche. Sufficienza ma solo di fiducia (e fortuna).

FARRIS 5,5: i suoi vanno in vantaggio al quarto d’ora ma la tenuta difensiva non convince affatto, solo Sommer nega due reti quasi fatte al Parma. Dopo lo 0-2 la squadra gestisce malissimo il risultato, un peccato capitale, non servono a nulla i cambi offensivi. L’Inter ha iniziato troppo presto a pensare al Bayern, un film già visto in stagione.

