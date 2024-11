L’attaccante argentino vive una situazione particolare nella capitale. Nel mondo frenetico del calcio, il mercato dei trasferimenti si rivela sempre pieno di sorprese, ritorni di fiamma e strategie ardite nel tentativo di incrementare la qualità delle rose. Uno degli esempi più emblematici riguarda l’Inter e il suo persistente interesse per l’argentino Paulo Dybala, un affare che sembra nuovamente sul tavolo di Beppe Marotta. I precedenti La Joya ha rappresentato uno dei desideri mai realizzati dell’Inter e, in particolare, di Beppe Marotta. Dopo un addio emozionante alla Juventus, condito da un giro d’onore all’Allianz Stadium, l’attaccante è diventato uno dei parametri zero più ambiti sul mercato. La sua storia con la Juve, ricca di successi e gol memorabili, ha fatto sognare i tifosi nerazzurri all’idea di una sua possibile avventura all’ombra della Madonnina. L’arrivo nella capitale Dopo alcuni tentativi, diversi fattori, incluse altre trattative di mercato dell’Inter, hanno fatto sì che […]

