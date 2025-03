Inter, il futuro di Acerbi è più in bilico che mai: gli ultimi scenari su una decisione difficile

Nonostante un contratto in essere, l’Inter potrebbe cambiare idea su Acerbi: le nuove strategie della società potrebbero ribaltare tutto.

Francesco Acerbi ha ancora un anno di contratto con l’Inter, sulla carta garantito fino al 2026. Dopo stagioni di alto livello, il difensore ha guadagnato la fiducia dell’ambiente, risultando decisivo nella conquista dello scudetto. Nonostante questo, il club ha adottato una linea prudente riguardo ai rinnovi per i giocatori più esperti. La società nerazzurra sta puntando su un ringiovanimento della rosa, una politica che potrebbe influenzare il destino del centrale azzurro. Se la sua importanza tecnica non è in discussione, le strategie della nuova proprietà guardano nella direzione opposta, con scelte orientate verso il futuro: non a caso, sono già molti gli obiettivi accostati al club per quel ruolo.

Il dettaglio nel contratto

L’Inter, nell’ultimo contratto fatto firmare dall’ex Lazio, ha deciso di aggiungere un’opzione che potrebbe modificare gli scenari. All’interno dell’accordo è stata inserita una clausola di uscita unilaterale, un elemento che permette alla società di chiudere anticipatamente il rapporto. Non si tratta di un caso isolato, visto che una scelta simile è stata fatta anche con altri senatori del gruppo, da Sommer a Mkhitaryan fino a De Vrij. La dirigenza ha voluto lasciare margine di manovra per adattarsi alle necessità del club, senza vincoli eccessivi per il futuro. Un segnale chiaro: il valore dell’esperienza viene riconosciuto, ma senza compromettere il piano di rinnovamento.

Una decisione ancora da prendere

L’Inter, come riporta la Gazzetta dello Sport, non ha ancora deciso se esercitare o meno la clausola: resta aperta ogni possibilità. Il fattore chiave è legato all’età di Acerbi: a 37 anni, il rischio di infortuni e di un inevitabile calo fisico è una variabile da considerare. Se da un lato il difensore garantisce affidabilità e leadership, dall’altro il club potrebbe preferire soluzioni più giovani. Nei prossimi mesi, la scelta dovrà essere fatta: confermare Acerbi per un altro anno o chiudere il capitolo anticipatamente, puntando su un ricambio generazionale.

