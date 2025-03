Inzaghi sorprende tutti: due esclusioni pesanti in vista del Milan?

L’allenatore nerazzurro per forza di cose deve iniziare già da oggi a gestire le energie dei suoi giocatori.

L’Inter si prepara ad affrontare l’Udinese in una gara che potrebbe rivelarsi più complicata del previsto: quella di oggi potrebbe essere una vera e propria gara trappola. Simone Inzaghi è alle prese con valutazioni importanti sulla formazione titolare, soprattutto in vista dell’attesissima semifinale di Coppa Italia contro il Milan. La squadra nerazzurra ha un calendario fittissimo e ogni scelta dell’allenatore assume un peso specifico non indifferente. Il focus principale riguarda la gestione delle energie, visto che alcuni giocatori hanno speso molto durante la sosta per le nazionali e rischiano di non essere al massimo della condizione.

Barella e Correa a rischio esclusione?

Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci su possibili cambiamenti rispetto all’undici iniziale che tutti si aspettavano. L’obiettivo è quello di preservare alcuni elementi chiave senza compromettere il rendimento della squadra nel match odierno. Inzaghi, consapevole dell’importanza di ogni punto in questa fase della stagione, sta valutando con attenzione ogni dettaglio prima di prendere la decisione definitiva.

Scelte decisive in vista del Milan

L’idea dell’allenatore nerazzurro è quella di alternare alcuni giocatori per evitare un calo fisico in un momento così delicato della stagione. Tra i nomi che potrebbero rimanere inizialmente in panchina spiccano quelli di Nicolò Barella e Joaquín Correa. Il centrocampista italiano, come spiega Matteo Barzaghi di Sky Sport, ha accumulato tanti minuti in Nazionale e potrebbe essere risparmiato per il derby di mercoledì contro il Milan. Frattesi si candida con forza per una maglia da titolare e potrebbe sfruttare l’occasione per dimostrare di poter incidere anche nelle partite più importanti. La scelta definitiva arriverà solo poco prima del fischio d’inizio, ma il piano dell’allenatore sembra ormai delineato. Per il resto è tutto confermato: Sommer sarà il portiere mentre Carlos Augusto dovrebbe vincere il duello con Bisseck per la sostituzione dello squalificato Bastoni.

