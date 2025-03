Inter-Udinese: dove vederla in TV e in streaming

Oggi pomeriggio alle 18 ci sarà Inter-Udinese, prima gara dopo la sosta e prima partita di un tour de force incredibile per i nerazzurri.

L’Inter affronta l’Udinese con l’obiettivo di mantenere il vantaggio in classifica sul Napoli. La vittoria contro l’Atalanta prima della sosta ha permesso ai nerazzurri di restare in testa con tre punti di margine, ma il calendario delle prossime settimane impone massima concentrazione. Dopo la sfida con i friulani, la squadra di Inzaghi affronterà il Milan in Coppa Italia, il Parma in campionato e il Bayern Monaco in Champions League. L’assenza di Bastoni per squalifica costringerà il tecnico a modificare l’assetto difensivo, mentre tra i diffidati ci sono Barella, Mkhitaryan e Pavard. Un’eventuale vittoria consentirebbe di affrontare i prossimi impegni con maggiore tranquillità. Inzaghi sta preparando diverse sorprese di formazione.

Udinese per l’impresa a San Siro

L’Udinese arriva a Milano dopo la sconfitta casalinga contro l’Hellas Verona, risultato che ha interrotto un buon momento di forma. La formazione friulana occupa una posizione tranquilla in classifica con 40 punti e punta a sorprendere l’Inter con un approccio compatto e aggressivo. Runjaic dovrà valutare le scelte di formazione anche in vista della trasferta contro il Genoa nel prossimo turno. Tra i diffidati ci sono Ehizibue, Giannetti, Kristensen, Lovric e Pajero, un dettaglio da considerare in una partita che si preannuncia intensa. La sfida di San Siro sarà un test importante per misurare le ambizioni della squadra.

Dove vedere la partita in diretta

Inter-Udinese sarà trasmessa sia su DAZN sia su Sky. Gli abbonati a DAZN potranno seguire il match tramite l’app disponibile su smart TV, mentre chi ha Sky potrà sintonizzarsi su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile su NOW, Sky Go e DAZN tramite PC, smartphone, tablet, smart TV, console di gioco e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Il calcio d’inizio è fissato per le 18:00 di oggi, domenica 30 marzo 2025.

