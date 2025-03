Caso Frattesi: solo una condizione può portarlo al Napoli

Dopo il mancato trasferimento di gennaio, la prossima estate l’ex Sassuolo dovrebbe effettivamente lasciare Milano.

Siamo nel vivo della stagione, con partite decisive all’orizzonte per il cammino dell’Inter in tutte le competizioni, ma il mercato estivo già si fa sentire in sottofondo. Le attenzioni si concentrano su alcuni giocatori, con uno dei temi più discussi che riguarda il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista è stato uno dei nomi più caldi durante il mercato di gennaio. Nonostante i numerosi rumors, l’Inter non ha mai avuto intenzione di cederlo, e nessuna offerta soddisfacente è arrivata, nemmeno dalla Roma, che sembrava la squadra più motivata a riportarlo a casa. Le voci non si sono mai placate del tutto, ora si parla di scambi anche clamorosi.

Frattesi: futuro incerto e sfide da affrontare

La situazione in ogni caso continua a essere monitorata in vista della prossima estate. Per il momento, invece, il giocatore è destinato a rimanere un tassello molto importante per Simone Inzaghi, che continuerà a puntare su di lui, soprattutto in un periodo in cui l’infortunio di Piotr Zielinski costringe l’allenatore a rivedere le sue scelte. Frattesi, però, è consapevole del suo valore e ambisce a giocare con maggiore continuità. Per questo motivo, le possibilità di trasferimento sono concrete, e molte squadre sembrano pronte a fare il passo decisivo. Il Napoli è una delle principali pretendenti, con l’allenatore Antonio Conte che potrebbe esaltare le sue caratteristiche, sfruttando la sua capacità di inserimento e corsa.

Il Napoli in pole position, ma non solo

Il futuro di Frattesi, come riporta Inter Live, potrebbe essere legato a quello di Zambo Anguissa, il cui rinnovo con il Napoli è tutt’altro che scontato. Se il mediano non dovesse trovare un accordo con i partenopei, lascerà un vuoto importante in mezzo al campo, e Frattesi sarebbe il candidato ideale per colmarlo. Marotta, tuttavia, ha fissato il prezzo per il centrocampista nerazzurro a 40 milioni di euro, cifra che potrebbe essere trattabile. Se il Napoli non dovesse riuscire a concludere l’affare, altre squadre sono pronte a inserirsi. L’Inter potrebbe trovarsi davanti a una vera e propria asta, ma stavolta non farà l’impossibile per trattenere Frattesi.

