Addii e arrivi in attacco, l’Inter ha già deciso: pronto un duello con la Juve

L’Inter prepara un’importante rivoluzione in attacco con addii e acquisti, ma un nome a sorpresa potrebbe scatenare una clamorosa battaglia di mercato con la Juve.

L’Inter si prepara a un’importante ristrutturazione del reparto offensivo in vista della prossima estate. Sono già previsti gli addii di Arnautovic e Correa mentre il futuro di Taremi è in bilico: ecco perché Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra sono alla ricerca di almeno due rinforzi per completare la rosa. Piero Ausilio ha già messo nel mirino vari profili, con uno dei nomi più caldi che sembra essere quello di Santiago Castro del Bologna. Oltre a lui, potrebbe esserci spazio anche per un altro attaccante, capace di dare un contributo importante anche come alternativa ai titolari. In un reparto con nuove necessità, l’Inter non vuole lasciare nulla al caso, cercando calciatori che possano dare freschezza e profondità alla squadra.

Cambiamenti non solo in attacco

Oltre ai tre nomi già annunciati, anche Davide Frattesi e Kristjan Asllani potrebbero lasciare il club se dovessero arrivare offerte concrete. Mentre i titolari sembrano al sicuro, il futuro di alcune riserve potrebbe non essere così certo. Il mercato si sta già muovendo e l’Inter non vuole farsi trovare impreparata.

Simeone potrebbe dire addio a Napoli: l’Inter guarda con interesse

Nel contesto di questi cambiamenti, c’è anche il nome di Giovanni Simeone, attaccante che potrebbe presto lasciare Napoli dopo una stagione con poco spazio. L’Inter potrebbe essere una delle destinazioni per l’argentino, che ha già dimostrato in passato di avere un ottimo fiuto per il gol. Il “Cholito” potrebbe essere una valida alternativa nel reparto offensivo dell’Inter, un profilo di qualità che potrebbe rendere il reparto ancora più completo. Tuttavia, l’Inter non è l’unica squadra interessata e la concorrenza per il giocatore potrebbe essere molto alta: ad esempio, come riporta Inter Live, ora alla Juventus c’è quell’Igor Tudor che lo ha portato ad un passo dai 20 gol a Verona.

