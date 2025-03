Asllani in uscita, l’Inter punta un giovane talento: c’è un nuovo nome a sorpresa

L’albanese potrebbe lasciare Milano a fine stagione e a quel punto l’Inter potrebbe puntare su un giovane talento dalla Bundesliga.

L’Inter sta preparando delle mosse importanti per il prossimo mercato estivo, soprattutto nel reparto di centrocampo. La priorità del club è trattenere i titolari più importanti come Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, ma alcune situazioni potrebbero cambiare. Proprio l’armeno, in realtà, ha gettato ombre sul suo futuro immediato. Alle spalle dei titolari, ci sono però altri giocatori la cui permanenza potrebbe essere in discussione. Frattesi, ad esempio, sta cercando più spazio e potrebbe essere destinato a una nuova destinazione. Allo stesso modo, Asllani ha faticato a trovare il suo posto e potrebbe cambiare squadra dopo una stagione difficile.

Asllani e Frattesi in uscita: l’Inter guarda alla Bundesliga

Nel caso in cui gli ultimi due dovessero lasciare l’Inter, la dirigenza non si farà trovare impreparata, l’Inter potrebbe approfittarne per rinnovare la mediana. Frattesi, che ha molte richieste in Serie A e all’estero, potrebbe trovare maggiore spazio in un altro club di alto livello. Secondo Inter Live, il club nerazzurro ha messo gli occhi su un giovane talento della Bundesliga.

Larsson al posto di Asllani: il colpo svedese che stuzzica l’Inter

Il nome che sta guadagnando sempre più attenzione in casa Inter è quello di Hugo Larsson, centrocampista dell’Eintracht Francoforte. A soli 20 anni, Larsson ha già mostrato grandi qualità nel suo ruolo di mediano, distinguendosi per la capacità di interdire e per la sua visione di gioco. Con un valore di mercato che si aggira attorno ai 30 milioni di euro, il talento svedese potrebbe essere la soluzione ideale per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Se Asllani dovesse partire, Larsson potrebbe essere il sostituto perfetto, con caratteristiche diverse ma complementari rispetto a quelle di Calhanoglu. Sebbene al momento non ci siano trattative ufficiali, l’Inter monitora attentamente la situazione.

Leggi l’articolo completo Asllani in uscita, l’Inter punta un giovane talento: c’è un nuovo nome a sorpresa, su Notizie Inter.