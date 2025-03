Inter-Udinese, novità dall’ultimo allenamento: Inzaghi stravolge la formazione, due le sorprese

La formazione nerazzurra per il match di domani contro i friulani sembrava già fatta ma oggi l’allenatore ha mescolato alcune carte.

L’allenamento odierno dell’Inter ad Appiano Gentile ha portato aggiornamenti interessanti riguardo la formazione che scenderà in campo contro l’Udinese. Secondo le informazioni di Sky Sport, la novità principale riguarda l’attacco, dove Marko Arnautovic è stato provato in coppia con Marcus Thuram. Il nuovo assetto offensivo apre a scenari inaspettati, con Arnautovic che potrebbe insidiare Joaquin Correa per una maglia da titolare. Una modifica che potrebbe cambiare gli equilibri in attacco; anche queste scelte confermano che c’è stata una bocciatura rumorosa.

Possibile ballottaggio a centrocampo: Frattesi o Barella?

A centrocampo, Davide Frattesi è in lizza per prendere il posto di Nicolò Barella, con il tecnico Simone Inzaghi che sta valutando con attenzione l’impiego dell’ex Sassuolo. Questo ballottaggio, così come quello relativo al partner di Thuram, potrebbe essere risolto soltanto domani, in occasione della rifinitura, quando Inzaghi avrà le idee più chiare. La situazione è particolarmente delicata, poiché entrambe le opzioni offrono qualità e dinamismo, ma una scelta potrebbe avere ripercussioni importanti sulla gestione delle energie in vista del derby di Coppa Italia.

La probabile formazione

Non è detto che la formazione schierata nell’allenamento di oggi sia quella che domani scenderà in campo dal primo minuto contro l’Udinese. Le anticipazioni dei giorni scorsi davano Barella in campo insieme a Correa in avanti. Per il resto non sembrano esserci altre dubbi: Sommer sarà in porta, in difesa ci saranno Pavard, Acerbi e Carlos Augusto, quest’ultimo favorito su Bisseck. Sulle fasce tornano dal primo minuto i ristabiliti Darmian e Dimarco ma bisognerà capire quanti minuti hanno nelle gambe visto che entrambi sono reduci da infortuni muscolari. Sono in ritiro e quindi dovrebbero essere convocati anche De Vrij e Zalewski.

