Né Castro né Lucca: il sogno di Inzaghi in caso di partenza di Thuram è un altro

I nerazzurri faranno di tutto per tenersi stretto il figlio d’arte ma se non fosse possibile trattenerlo ci sarebbe un grande budget da investire.

Simone Inzaghi ha sempre avuto un’alta considerazione di Marcus Thuram, un giocatore che si è adattato perfettamente al suo gioco. Non è un segreto che l’allenatore nerazzurro apprezzi molto le caratteristiche dell’attaccante francese, e la sintonia con lui è evidente. Da parte sua, Thuram sembra trovarsi bene a Milano, ma la situazione contrattuale è ancora in sospeso. Il presidente Marotta ha intenzione di fare la propria mossa. Sebbene ci siano buoni presupposti per continuare insieme, la trattativa è appena iniziata, e sarà necessario trovare un punto di incontro su alcuni dettagli importanti, tra cui l’ingaggio.

Le grandi offerte per Thuram complicano il rinnovo

Nonostante la volontà di trattenerlo, l’Inter non è l’unico club interessato a Thuram. Il calciatore è nel mirino di diverse big europee, che non esiterebbero a soddisfare la clausola rescissoria fissata tra gli 85 e i 90 milioni di euro. I top club, tra cui Paris Saint-Germain, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Barcellona, sono pronti a fare la loro parte per cercare di strappare il francese all’Inter. Thuram è stato acquistato a costo zero dal Borussia Mönchengladbach: questo vuol dire che qualsiasi cifra incassata per la sua cessione sarebbe una totale plusvalenza per i nerazzurri.

Osimhen al posto di Thuram: un sogno lontano

Nel mentre, secondo Inter Live, Simone Inzaghi ha lanciato una proposta sorprendente alla dirigenza: portare a Milano Victor Osimhen, centravanti del Napoli attualmente in prestito al Galatasaray. Un affare che, al momento, sembra davvero difficile da concretizzare. La clausola rescissoria di 75 milioni di euro fissata nel contratto del nigeriano non vale per i club italiani e a prescindere il Napoli difficilmente cederà il suo attaccante a una diretta rivale di Serie A. La concorrenza della Premier League, con club come il Manchester United pronti a offrire contropartite tecniche gradite agli azzurri, complica ulteriormente la situazione. Inoltre, l’ingaggio del nigeriano è superiore anche a quello di Lautaro Martínez. Insomma, il suo trasferimento all’Inter appare al momento praticamente impossibile.

