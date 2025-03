Inter pronta a sferrare l’offerta per il baby prodigio argentino: sarà il colpo del mercato?

L’Inter starebbe preparando un’offerta per un talento argentino, ma la concorrenza è spietata. La trattativa può decollare o naufragare in un attimo.

Il presidente Beppe Marotta ha recentemente espresso l’intento di orientare il mercato dell’Inter verso l’acquisto di giovani calciatori di talento. In un contesto di rinnovamento della squadra, l’idea è quella di rafforzare l’organico con giovani che possano contribuire alla competitività del club sul lungo periodo. Questa strategia si riflette in una serie di contatti avviati con i migliori talenti emergenti, in particolare tra i giovani argentini. Rispetto al recente passato non c’è più la necessità di vendere pezzi pregiati e c’è anche un budget stanziato.

Il talento di Franco Mastantuono nel mirino dell’Inter

L’Inter non si ferma ai due nomi più noti: oltre a Castro e Paz, la dirigenza nerazzurra sta puntando gli occhi su un altro giovane talento argentino che sta conquistando il mercato. Come riporta Inter Live, Franco Mastantuono, trequartista classe 2007 del River Plate, ha attirato l’attenzione degli scout nerazzurri, che lo seguono da tempo. Punto fermo della nazionale Under 20 dell’Argentina, ha dimostrato grandi qualità: è un giocatore dal piede sinistro raffinato, con una propensione al dribbling e alla versatilità offensiva.

Primo tentativo per Mastantuono, futuro incerto ma promettente

Nonostante un contratto con il River in scadenza nel 2026 e una clausola rescissoria elevata, l’Inter sembra pronta a fare il primo passo con un’offerta tra i 10 e i 15 milioni di euro. L’obiettivo è anticipare la concorrenza dei top club europei, tra cui Barcellona e Real Madrid, che già lo monitorano. La trattativa non sarà facile, ma i nerazzurri sono pronti a tentare un’offerta concreta. Il futuro di Mastantuono all’Inter potrebbe essere il passo successivo di un mercato che punta a rafforzarsi con giovani promesse pronte a esplodere.

