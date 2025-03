Inter, Solet e Beukema: quale difensore arriverà davvero?

I nerazzurri hanno diversi obiettivi in difesa in vista della prossima stagione: uno affronterà la squadra di Inzaghi proprio oggi.

Il mercato dell’Inter si prepara a entrare nel vivo con un obiettivo chiaro per il futuro: migliorare la difesa. I dirigenti nerazzurri stanno monitorando diversi profili per potenziare una delle zone più cruciali del campo, e tra i nomi più discussi c’è Oumar Solet, difensore dell’Udinese. Questo giovane talento francese, che ha attirato l’attenzione dell’Inter durante la Champions League 2023/24, militava nel Salisburgo, potrebbe essere il rinforzo che la squadra cerca per il lungo termine. Prima di procedere però c’è bisogno di risolvere un’annosa questione interna.

Il confronto diretto in vista della trattativa

Il match di oggi tra Udinese e Inter sarà un’occasione imperdibile per monitorare Solet dal vivo. Sebbene i dirigenti nerazzurri abbiano già avuto modo di osservarlo a San Siro, l’incontro di oggi permetterà di valutarlo in un contesto più competitivo. Tuttavia, come fa notare la Gazzetta dello Sport, la vera sfida ora sarà convincere il club friulano a cedere il difensore. L’Inter, infatti, non intende farsi trovare impreparata e punta a rafforzare il reparto difensivo già in estate. In particolare, la dirigenza ha intenzione di puntare su un giocatore giovane come Solet, che possa garantirle solidità per il futuro.

Un possibile doppio colpo con Beukema

Oltre a Solet, l’Inter ha messo gli occhi su un altro talento: Sam Beukema, difensore del Bologna. Tuttavia, la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra piuttosto elevata che la società nerazzurra cercherà di ridurre. I contatti con il Bologna non riguardano solo Beukema, ma anche il possibile arrivo di Castro. Resta comunque difficile ipotizzare che i felsinei accettino una doppia cessione, ma il vero punto è che l’Inter è determinata a investire nella difesa.

Leggi l’articolo completo Inter, Solet e Beukema: quale difensore arriverà davvero?, su Notizie Inter.