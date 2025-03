Inter, David si complica: tutto su Castro?

I nerazzurri diranno addio a Correa ed Arnautovic e quindi sarà necessario almeno un colpo in entrata in vista della prossima stagione.

L’Inter si prepara ad affrontare la prossima stagione con l’intenzione di rafforzare ulteriormente il reparto offensivo. Marcus Thuram e Lautaro Martinez ovviamente saranno confermati, il club nerazzurro sta valutando l’opportunità di aggiungere un terzo attaccante alle spalle dei titolari. I nomi in cima alla lista sono quelli di Jonathan David, il talentuoso attaccante del Lille, e Santiago Castro del Bologna, ma la situazione si complica. Mentre i dirigenti continuano a monitorare i possibili obiettivi in entrata, la permanenza di Mehdi Taremi come quarta punta resta ancora un punto interrogativo.

David rischia di sfuggire all’Inter

L’attaccante canadese, Jonathan David, sembrava inizialmente un obiettivo a portata di mano per l’Inter. Il suo contratto con il Lille sta per scadere ed era chiara la sua volontà di non rinnovare. Tuttavia, la concorrenza si fa sempre più agguerrita. Secondo TalkSport, il Liverpool avrebbe messo gli occhi su di lui come sostituto di Darwin Nunez, che non rientra più nei piani della squadra di Arne Slot. I primi contatti con l’entourage di David sono stati avviati, anche se al momento non ci sono offerte concrete. Il club inglese sta valutando con attenzione la possibilità di acquisirlo a parametro zero, mettendo l’Inter in una posizione difficile.

Un attaccante per l’Inter: il colpo decisivo in arrivo?

Con la concorrenza del Liverpool e altre possibili offerte, l’Inter potrebbe trovarsi costretta a rivedere i propri piani per l’attacco: il rischio che sfumi il canadese è concreto. In alternativa, il club potrebbe decidere di concentrarsi su Santiago Castro, attaccante del Bologna, qualora i rossoblù fossero disposti a cederlo. L’Inter è pronta a fare un passo decisivo per acquisire uno dei due giocatori, ma la situazione è ancora in evoluzione. La scelta potrebbe essere cruciale per la prossima stagione, con il mercato che continua a riservare sorprese.

