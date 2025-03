Inter, Nico Paz sfuma davvero? Nuove mosse in arrivo

Nonostante i tanti tentativi del vicepresidente nerazzurro in persona, il centrocampista sembra destinato a rimanere dov’è.

Il mercato dell’Inter subisce un duro colpo, con la notizia che, molto probabilmente, Nico Paz non lascerà il Como per trasferirsi a Milano. Il talentuoso trequartista argentino, classe 2004, era stato individuato come un obiettivo importante per il futuro della squadra nerazzurra. I dirigenti stanno pianificando un ringiovanimento che comprende tutti i ruoli della rosa e che vanta obiettivi molto ambiziosi. Tuttavia, il direttore sportivo del club lariano, Carlalberto Ludi, ha chiarito con fermezza che Paz non sarà ceduto. Intervenendo ai microfoni di DAZN, ha confermato che il giocatore resterà a Como anche la prossima stagione, deludendo le aspettative dell’Inter e complicando i piani di mercato dei nerazzurri.

Il Real Madrid e l’accordo sul futuro di Paz

Secondo le ultime indiscrezioni, il Real Madrid avrebbe trovato un accordo con il Como per prolungare il “prestito” del giovane talento, rinunciando alla clausola di recompra da 9 milioni di euro prevista per l’estate. Il piano, dunque, sembra essere quello di mantenere il giocatore in Serie A per un altro anno, con il ritorno a Madrid fissato per la stagione successiva, la recompra infatti c’è anche per l’estate prossima. Questa manovra complica non poco le aspirazioni dell’Inter, che stava cercando di assicurarsi le prestazioni di Paz.

Nico Paz resta al Como: le nuove strategie dell’Inter

Con il futuro di Nico Paz ormai legato al Como per un’altra stagione, l’Inter dovrà rivedere i propri piani di mercato. Il club nerazzurro dovrà ora puntare su altre opzioni per rinforzare il centrocampo con una mezzala offensiva ed in grado di saltare l’uomo. Il Como ha bloccato ogni possibile partenza del talento argentino, lasciando l’Inter con un sogno che, almeno per ora, non si avvererà.

