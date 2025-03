Tegola Dumfries: si complica il recupero dell’esterno?

Il recupero di Dumfries procede più lentamente del previsto: l’Inter spera ancora, ma le ultime notizie lasciano poco spazio all’ottimismo.

Brutte notizie in casa Inter: il problema muscolare subìto da Denzel Dumfries contro l’Atalanta si sta rivelando più grave di quanto inizialmente previsto. L’esterno olandese, che aveva lasciato il campo poco dopo l’ora di gioco della partita contro la squadra bergamasca, è alle prese con una distrazione al bicipite femorale della coscia destra. Un infortunio che, sebbene sembri inizialmente di media entità, sta rallentando notevolmente il suo recupero. La situazione ha destato non poche preoccupazioni tra il corpo tecnico e i tifosi, che speravano in un ritorno tempestivo di Dumfries, uno dei pilastri della squadra. In quel match l’esterno non è stato l’unico big della rosa a fermarsi: anche oggi infatti mancheranno diversi giocatori ad Inzaghi.

La situazione al momento

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’ex PSV Eindhoven si trova attualmente in Olanda: ha ricevuto il permesso dalla dirigenza nerazzurra per proseguire lì le cure e il processo di riabilitazione. Il decorso dell’infortunio non sta seguendo le tempistiche previste. L’iniziale ottimismo riguardo a una rapida guarigione sembra ora svanire, con la possibilità di un recupero prima di quella data che si fa sempre più remota. Lo staff medico dell’Inter sta valutando attentamente la situazione, cercando di trovare la soluzione migliore per il ritorno dell’esterno.

Le nuove possibili tempistiche per il rientro

Il club aveva sperato di rivederlo in campo per la trasferta di Monaco, prevista per l’8 aprile, ma al momento, l’obiettivo è di recuperarlo per il ritorno di Champions League, previsto per il 16 aprile. Si sta cercando di non forzare i tempi, in modo da evitare un infortunio più grave che possa compromettere ulteriormente la stagione. L’Inter, nel frattempo, sta pianificando diverse soluzioni per sopperire all’assenza del suo esterno destro.

