Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, segue le partite della propria squadra con affetto: ecco cos’ha fatto dopo la Roma

Che l’Inter stia a cuore di Steven Zhang non è un segreto, e lo confermano anche le recenti parole di Piero Ausilio. Il presidente della beneamata ha voluto manifestare la propria gioia per la vittoria dei nerazzurri contro la Roma con un gesto. A parlarne è la Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si legge: «Domenica sera, la vittoria con la Roma appena consumata, euforia diffusa. Steven Zhang, da Shanghai, prende il telefono e chiama. E parla con Simone Inzaghi, oltre che con tutto il management nerazzurro: soddisfazione estrema, orgoglio per il lavoro svolto, l’invito a proseguire sulla strada intrapresa, questi i concetti espressi del presidente al gruppo di lavoro Inter. È la dimostrazione, pratica, di come anche a distanza il numero uno del club sia dentro le cose del mondo Inter. Telefonate che peraltro sono quotidiane: non passa giorno in cui Zhang non sia in contatto con viale della Liberazione, adesso anche con l’aiuto di Melody Yichang Xu, ultimo ingresso nel CdA, senior investment manager di Suning».

L’articolo Inter, il gesto di Zhang dopo la vittoria con la Roma: ecco cos’ha fatto proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG