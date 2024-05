Il Napoli piomba su Alessandro Buongiorno del Torino, obiettivo anche dell’Inter. Il patron azzurro vuole anticipare Marotta.

Alessandro Buongiorno, difensore centrale classe ’99, si conferma essere al centro delle attenzioni del calciomercato italiano, occupando una posizione di rilievo nelle strategie di rafforzamento di alcune delle principali squadre di Serie A. Tra queste, l’Inter, storico club milanese, si è fatta avanti con interesse, evidenziando la volontà di consolidare il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione.

L’offerta del Napoli

Tuttavia, la competizione per assicurarsi le prestazioni del giovane talento si fa sempre più agguerrita. In particolare, emerge con forza la proposta del Napoli, il club guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis, noto per la sua abilità nelle trattative di mercato. Il Corriere dello Sport ha recentemente riportato che il Napoli avrebbe formulato un’offerta considerevole, pari a 35 milioni di euro più un eventuale bonus di 5 milioni, in linea con le aspettative economiche del Torino, squadra detentrice del cartellino del giocatore.

Alessandro Buongiorno

Strategie e concorrenza

Questa mossa da parte del Napoli si inserisce in un contesto strategico ben definito, con l’obbiettivo di anticipare la concorrenza di prestigiosi rivali. Inter, Milan, Juventus e alcuni club della Premier League si erano dimostrati interessati all’acquisto del difensore, considerato uno degli elementi più promettenti nel panorama calcistico italiano. La decisione di avanzare una proposta così consistente riflette la convinzione del club partenopeo di poter superare gli ostacoli rappresentati dagli altri contendenti e portare a termine l’operazione.

Il sostituto di Kim

La scelta di puntare su Buongiorno da parte del Napoli è indirizzata anche alla necessità di sostituire adeguatamente Kim Min-jae, difensore centrale di spicco della squadra nella stagione appena conclusa, il quale non ha riscontrato il successo sperato dal club napoletano, in particolare in termini di prestazioni difensive. La direzione tecnica napoletana vede in Buongiorno il profilo ideale per rafforzare la propria retroguardia, introducendo qualità, gioventù e visione di gioco nel reparto arretrato.

Impatti sul mercato

Questa dinamicità sul fronte del mercato sottolinea la vivacità delle trattative in Serie A, con squadre che si mostrano attive e propositive nel rinforzare i propri organici in vista di una stagione che si preannuncia quanto mai competitiva. La prospettiva di assistere a uno scambio di difensori di tale calibro ravviva l’interesse degli appassionati di calcio, e pone le basi per un mercato estivo all’insegna delle grandi manovre. Resta da vedere quale sarà la prossima mossa delle contendenti e se il Napoli riuscirà a concludere con successo l’affare, confermandosi protagonista di un mercato sempre più spregiudicato e imprevedibile.

L’articolo Inter, il Napoli su Buongiorno: ADL tenta il sorpasso ai nerazzurri proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG