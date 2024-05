L’Inter mette nel mirino Ilenikhena che per caratteristiche ricorda Osimhen. Il baby prodigio potrebbe sbarcare a Milano nel prossimo mercato.

L’Inter è famosa per la sua perizia nel mercato dei trasferimenti, sempre alla ricerca di nuovi talenti in grado di rinforzare la squadra e portarla verso nuovi traguardi. Questa volta, il club nerazzurro ha posato gli occhi su un giovane attaccante che sta facendo parlare di sé per le sue prestazioni strabilianti: George Ilenikhena, un talento di appena 18 anni che coniuga l’eredità nigeriana con il passaporto francese.

Un Talento Precoce al Centro dell’Interesse Nerazzurro

George Ilenikhena, nativo di Lagos come il ben noto Victor Osimhen del Napoli, sta già mostrando una maturità sul campo che va oltre la sua giovane età. La Gazzetta dello Sport riferisce che i dirigenti dell’Inter, Marotta e Ausilio, hanno identificato in lui il giocatore ideale per rinfrescare l’attacco nerazzurro e proseguire nel processo di ringiovanimento della rosa. La stella in ascesa dell’Anversa ha dimostrato il suo valore segnando anche contro squadre del calibro del Barcellona, cimentandosi in prestazioni che non hanno lasciato indifferenti gli osservatori di tutto il mondo.

Piero Ausilio

Strategie di mercato e competizione accesa

L’Inter sembra pronta a intensificare i suoi sforzi per assicurarsi il giovane attaccante, in un contesto di mercato che vede una fitta concorrenza per il giocatore. Altri club sono sulle tracce di Ilenikhena, ma i nerazzurri sono determinati a giocare le loro carte al momento giusto, valutando anche alternative qualora l’affare si rivelasse troppo complesso. Tra i nomi circolati figura quello dell’islandese Gudmundsson, ma per ora l’attenzione è tutta rivolta verso il giovane francese.

Parallelamente, l’Inter dovrà gestire le situazioni contrattuali di alcuni attaccanti già in rosa, come Arnautovic e Correa, quest’ultimo in prestito al Marsiglia con una clausola legata al successo in Europa League. La partenza di Sanchez ha aperto spazio in attacco, con Taremi che ha già preso il suo posto.

Un interesse di lunga data

È interessante notare come l’Inter abbia tenuto d’occhio Ilenikhena per un considerevole periodo, già da quando il ragazzo impressionava con la maglia dell’Amiens. La trattativa per il suo trasferimento era nell’aria già da un anno e mezzo fa, ma fu l’Anversa ad assicurarsi le sue prestazioni con un trasferimento da 6 milioni di euro.

L’Inter, tuttavia, non sembra aver perso l’interesse per il giovane attaccante, vedendo in lui una promessa per il futuro. La capacità di anticipare e investire su giovani talenti ha spesso pagato dividendi per il club nerazzurro, e l’acquisto di Ilenikhena potrebbe rivelarsi un altro colpo vincente nella strategia di mercato interista.

