Il difensore slovacco è scivolato molto in basso nelle gerarchie della squadra parigina.

Il giornalista Fabrizio Biasin a Cronache di Spogliatoio ha parlato della decisione di Milan Skriniar di non rinnovare il contratto con l’Inter per trasferirsi a costo zero al Paris Saint Germain: “Mi ha fatto specie vedere Skriniar, dove non solo non è stato protagonista, ma in qualche maniera sia stato umiliato, forse è troppo. Però diciamo che non ti immagini che un giocatore che era al centro di tutti i difensori europei e mondiali, fare la riserva di Beraldo“.

Milan Skriniar

La scelta

“Diciamo che fa specie pensare alle famose sliding door. La fascia da capitano era stata concessa a Skriniar non solo per questioni di anzianità, ma anche per dirgli: “Dai, su, rinnova questo contratto”. Invece ha fatto la scelta di tanti giocatori che sposano il Psg che magari quest’anno va a vincere la Champions. Magari la vince anche la Champions, ma non sarà felice”.

Il tradimento

L’Inter nell’estate del 2022 non aveva considerato Skriniar incedibile anche se alla fine non arrivarono offerte soddisfacenti: lo slovacco rimase così a Milano con un solo anno di contratto. I dirigenti erano sicuri di riuscire a fargli firmare il rinnovo spinti dal suo attaccamento ai colori nerazzurri dimostrato nel corso degli anni; il difensore però evidentemente si legò al dito il fatto di non essere stato considerato incedibile. Skriniar rifiutò l’offerta dell’Inter per il rinnovo ed andò via a parametro zero generando un significativo danno economico al club nerazzurro.

L’articolo Il PSG va alla grande ma l’ex capitano dell’Inter Skriniar non è un protagonista proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG