L’agente FIFA Oscar Damiani sostiene che Jonathan David possa integrarsi benissimo con gli attaccanti nerazzurri. L’interesse crescente per le prospettive di mercato nel calcio italiano porta sempre più spesso gli addetti ai lavori a esaminare profili di giocatori che potrebbero fare la differenza nella Serie A. Uno dei nomi che si sta facendo strada è quello di Jonathan David, attaccante canadese che ha il contratto in scadenza nel 2025, cosa che lo rende un obiettivo per molte squadre tra cui anche l’Inter. Le sue qualità e la possibile integrazione nel gioco della squadra nerazzurra sono argomento di discussione tra gli esperti, tra cui il noto procuratore sportivo Oscar Damiani. Il profilo Analizzando le qualità tecniche e fisiche di Jonathan David, emerge un giocatore dall’indiscutibile talento, dotato di una velocità notevole che lo rende un attaccante dinamico, capace di muoversi efficacemente sia come prima che come seconda punta. “Per certi versi […]

