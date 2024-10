Nella Primavera guidata da mister Zanchetta c’è un mistero legato ad un giocatore arrivato con grandi aspettative al momento disattese. Il calcio è un mondo dove talento e passione spesso si incrociano con infortuni e sfortune. È il caso di Alex Perez, il giovane difensore spagnolo classe 2006, che ha visto il suo trasferimento all’Inter diventare una sfida contro il tempo e il fisico più che contro gli avversari sul campo. Arrivato in Italia questa estate dal Betis, al termine di una trattativa che prevede un prestito con diritto di riscatto, Perez è stato finora più nelle stanze dello staff medico che sul rettangolo di gioco, a causa di un persistente problema muscolare. Le aspettative Il suo trasferimento ha suscitato interesse e aspettative tra i tifosi nerazzurri, non solo per le sue qualità tecniche difensive ma anche per unirsi ai coetanei talenti come Luka Topalovic e Thiago Romano, altri acquisti […]

