Inter, il piano di Inzaghi per schiacciare la Juventus: così vuole distruggere Allegri a San Siro nel Derby d’Italia che indirizza lo scudetto

Il piano gara di Simone Inzaghi a San Siro pare piuttosto chiaro. Pavard e Bastoni allo Stadium non erano a disposizione e la trazione posteriore dell’Inter oggi sarà ben diversa, molto più intensa e verticale, per provare a schiacciare la Juventus senza farsi condizionare dalla paura del contropiede.

Perché è vero che Inzaghi nelle ultime tre sfide di campionato contro Allegri ha dimostrato di soffrire chi sta chiuso in area ad aspettare il colpo dello scorpione. Però l’antidoto del giro palla vorticoso può essere sufficiente, a patto ovviamente che non ci siano errori individuali come quello di Dumfries che all’andata mandò verso la porta Chiesa. Lo scrive il Corriere della Sera.

L'articolo Inter, il piano di Inzaghi per schiacciare la Juventus: così vuole distruggere Allegri a San Siro proviene da Inter News 24.

