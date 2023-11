Il piano dell’Inter per quanto concerne Dumfries: tra cifre richieste e nessun rischio di perderlo a parametro zero stile Skriniar

Secondo ancora quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha ancora un asso nella manica analizzando la situazione attuale dell’esterno Dumfries tra offerte di mercato, richieste e un piano ben preciso da utilizzare nella maniera migliore possibile.

Infatti i nerazzurri chiedono come sempre 50 milioni di euro e stanno preparando un rinnovo di contratto per evitare che venga perso a parametro zero stile Skriniar.

L’articolo Inter, il piano per Dumfries tra rinnovo e cessione proviene da Inter News 24.

