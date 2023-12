I nerazzurri tornano in testa alla classifica ed i dati sostengono che n on ci sia proprio confronto con i bianconeri.

Inter e Juventus si stanno sfidando a distanza a suon di vittorie: le differenze tra le due squadre sono moltissime ma il distacco in classifica è di soli 2 punti.

Dimostrazione di forza

La squadra di Inzaghi ieri ha spazzato via l’Udinese senza possibilità di replica alcuna, i 3 goal in poco più di 8 minuti sono un messaggio fortissimo alla concorrenza in lotta per lo Scudetto.

Yann Sommer

Le differenze

Le due squadre sembrano due mondi a parte per come interpretano le partite: i nerazzurri puntano alla vittoria attraverso il bel gioco, trame costruite ed architettate dai propri giocatori mentre i bianconeri stanno chiusi dietro pronti ad approfittare di ogni piccolissimo errore dell’avversario. In particolare ieri 2 dei 4 goal sono arrivati con pressione alta di tutta la squadra, una cosa che gli uomini di Allegri non fanno mai; come evidenzia la Gazzetta dello Sport.

I numeri

L’Inter prevale anche nell’aspetto in cui la Juventus eccelle, ovvero la difesa: con quello di ieri sono 10 su 15 partite i clean sheet di Sommer, i nerazzurri hanno incassato in totale 2 goal in meno dei bianconeri. In attacco la storia è completamente diversa: Lautaro, Thuram e Calhanoglu hanno segnato più di tutta la formazione di Allegri. Insomma sulla carta sembra esserci poca storia ma le due rivali continuano ad essere molto vicine in classifica.

