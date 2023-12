I nerazzurri potrebbero rivoluzionare completamente il ruolo di quinto a destra nella prossima stagione e quindi i dirigenti si stanno guardando intorno.

L’Inter al momento è coperta in tutte le zone del campo, la conferma è la volontà di non intervenire nel mercato invernale; tuttavia le cose potrebbero cambiare radicalmente in vista della prossima stagione.

La situazione

Sulla fascia destra del centrocampo Juan Cuadrado ha firmato un contratto annuale lo scorso luglio e difficilmente questo verrà rinnovato considerati i suoi numerosi problemi fisici ed i 35 anni di età. Il titolare è senza dubbio Denzel Dumfries la cui situazione contrattuale non lascia tranquillissimi anche se è presto per far suonare allarmi. L’olandese è legato fino a giugno 2025 ed i dirigenti stanno già negoziando il rinnovo con il suo entourage: rispetto ai tanti altri casi che sembrano procedere senza particolari intoppi, parrebbe che qui sia più difficile trovare un accordo. Secondo le ultime voci l’ex PSV Eindhoven avrebbe chiesto uno stipendio di 5 milioni a stagione mentre l’offerta della società si ferma a 4.

Denzel Justus Dumfries

Possibile alternativa

È presto per sapere come andrà a finire anche perché Dumfries continua a dichiarare di voler restare a Milano. I dirigenti però naturalmente non possono farsi trovare impreparati se le cose non dovessero andare secondo i piani; ecco perché secondo FcInterNews Jeremy Toljan del Sassuolo potrebbe essere un’opzione. Marotta è molto amico di Carnevali, il direttore generale dei neroverdi, ed inoltre il tedesco ha il contratto in scadenza nel 2025: traduzione, il prezzo non può essere alto.

