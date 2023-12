Il noto giornalista ed esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, si è soffermato sui prossimi colpi in entrata per il Milan

Intervenuto con un editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini si è soffermato sui prossimi colpi del calciomercato Milan. Tra questi, quello ormai concluso è l’arrivo di Matija Popovic, attaccante serbo classe 2006, firmerà fino al 2028 e si aggregherà inizialmente alla Primavera.

Rossoneri pronti a chiudere anche per Juan Miranda, che si libererà a parametro zero a giugno dal Betis Siviglia. Verrà fatto un tentativo anche per anticipare i tempi del suo arrivo già a gennaio. L’obiettivo numero uno per l’attacco resta Jonathan David. Rade Krunic può dire addio già a gennaio col Fenerbahce che non è ancora arrivato ad offrire i 15 milioni di euro chiesti dai rossoneri. Si lavora per Ouedraogo a centrocampo, mentre in difesa ci sono due strade: una porta a Kiwior, l’altra al ritorno di Gabbia dal prestito.

