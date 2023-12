L’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile oggi 26 dicembre, in vista del match col Genoa: il report della sessione

Il giornalista Pasquale Guarro rende noto, attraverso Twitter, com’è andata la sessione d’allenamento dell’Inter di oggi, 26 dicembre.

In vista del match di campionato contro il Genoa, ecco la situazione ad Appiano Gentile: lavoro a parte ma sul campo per Dumfries, in relazione ai prossimi giorni, Inzaghi deciderà se portarlo a Genova per averlo in panchina. Hanno lavorato in palestra Lautaro e Dimarco, per loro l’obiettivo è recuperare per Verona.

