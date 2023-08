Inter, il Sassuolo spinge forte per Holm: le ultime sul terzino, spesso accostato al calciomercato nerazzurro

Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe un forte interesse del Sassuolo nei confronti di Emil Holm, terzino dello Spezia, spesso accostato all‘Inter in questo calciomercato.

I neroverdi hanno ceduto Mert Muldur al Fenerbahce e ora hanno bisogno di un altro giocatore in quella posizione dato che c’è solo Tolja.

