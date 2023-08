I nerazzurri sono ancora orfani della prima punta da affiancare al capitano Lautaro Martinez mentre l’inizio della stagione di avvicina.

L’Inter in questo particolare momento ha i soldi ma non l’obiettivo su cui investirli: per l’attacco, la grande lacuna della rosa dopo il voltafaccia di Lukaku, il preferito di tutta la società sarebbe Folarin Balogun.

Steven Zhang

Tuttavia l’Arsenal non intende certo regalarlo nonostante non rientri nel progetto; in quel ruolo ci sono Nketiah e Gabriel Jesus ma la richiesta dei Gunners per l’americano è di almeno 40 milioni. Tuttosport sostiene che Zhang non intende concedere extra budget, cosa che invece sarebbe accaduta in caso di apertura di Lukaku, e quindi Marotta e Ausilio hanno a disposizione un trentina di milioni.

L’articolo Inter: il sogno resta Balogun ma l’affare è molto complicato proviene da Notizie Inter.

