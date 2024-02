Inter-Lecce è il prossimo incontro di Serie A, questo pomeriggio i nerazzurri hanno preso l’aereo per la partita, ecco le foto dall’interno

Ormai manca poco, Lecce-Inter si avvicina e i nerazzurri sono già arrivati in puglia. Domani alle ore 18.00 infatti, la squadra di Simone Inzaghi affronterà i padroni di casa per proseguire la propria rincorsa verso lo Scudetto. A tal proposito, sul profilo Instagram della società sono spuntate le foto proprio dall’aereo che ha portato i lombardi nel sud d’Italia.

INTER – «On the way to Lecce» (sulla via per Lecce, ndr).

L’articolo Inter, il volo per Lecce è nerazzurro: ecco le FOTO sull’aereo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG