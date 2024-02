Tancredi Palmeri commenta così la conferenza stampa di Allegri alla vigilia del match contro il Frosinone, ecco cosa c’entra l’Inter

Tancredi Palmeri non usa mezzi termini. Il giornalista a seguito dell’Inter intervenuto sul proprio profilo di X, commenta così le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, (allenatore della Juve).

TANCREDI PALMERI – «A Carlo Carcano non piace questo elemento. Comunque incredibile come si sia rivoltato il mondo degli juventini con Allegri dopo Inter-Juventus. La verità è che finché si mette di traverso all’Inter gli perdonano tutto, ma sono i primi a non sopportare più il calcio obbrobrioso».

