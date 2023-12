Inter, Impallomeni: «Scudetto e Champions League? Considerazione accettabile» Le parole dell’opinionista

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ha parlato di Inter:

«Scudetto e Champions? E’ una considerazione accettabile. E’ una squadra che migliora sempre di più, prende sempre più forza mentale, oltre all’organico che ha. E’ Lautaro-centrica, è vero, ma perché non pensare alla doppietta Se pensiamo al City, che sta avendo difficoltà in Premier, sono colossi che piano piano li vedi più da vicino. E comunque occhio, che l’Atletico non è una squadretta. Secondo posto calcolato? Non lo so dire. Il City si sta depotenziando anche per cause esterne. L’Inter ha i mezzi e gli strumenti per recitare un ruolo da protagonista. Inzaghi e l’Inter si è liberata di personalità ingombranti. Credo che la vecchia guardia abbia realizzato questo e si sono ricompattati meglio. I gruppi vincenti si creano così»

L’articolo Inter, Impallomeni: «Scudetto e Champions League? Considerazione accettabile» proviene da Inter News 24.

