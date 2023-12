Questa sera in Coppa Italia tocca di nuovo a lui ma al momento è improbabile una sua permanenza in nerazzurro.

L’Inter la scorsa estate ha cambiato per intero il reparto degli estremi difensori cedendo Onana e Cordaz e congedando Handanovic; al loro posto sono arrivati Sommer, Audero e Di Gennaro.

Il futuro

L’età dell’elvetico, 35 anni, induce a riflessioni per le prossime stagioni anche se il rendimento dell’ex Bayer Monaco è di tutto rispetto. Il portiere italo-indonesiano, invece, è in prestito dalla Sampdoria ma l’Inter vanta un diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro. Oggi in Coppa Italia contro il Bologna giocherà la sua seconda partita da titolare dopo quella di Lisbona in cui ha subìto 3 reti senza particolari colpe. L’ex blucerchiato cercherà di fare di tutto per convincere i nerazzurri ad esercitare il riscatto a fine stagione perché “fare spogliatoio” non basta da solo per giustificare la spesa. Le occasioni non saranno moltissime ma lui deve massimizzare.

Yann Sommer

Obiettivi

Tuttosport sostiene che l’Inter abbia due obiettivi per la porta del futuro: Bento dell’Atletico Paranaense e Turati del Frosinone, ma di proprietà del Sassuolo. Il primo costa tanto mentre il secondo è tifosissimo nerazzurro ed è cresciuto nelle giovanili interiste. Si pensa che Filip Stankovic abbia bisogno di giocare ancora per un’altra stagione, magari in Serie A, prima di poter lottare per il posto da titolare in Prima Squadra. Il figlio d’arte ha fatto il percorso inverso rispetto ad Audero e oggi è titolare alla Sampdoria in Serie B.

