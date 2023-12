Calciomercato Milan: clamoroso dietrofront, non parte più! Ora lui può rimanere in rossonero, ecco di chi si tratta

Come riportato da Tuttomercatoweb, nonostante il lungo infortunio di Pobega e la probabile partenza di Bennacer per la Coppa d’Africa, il calciomercato Milan non dovrebbe intervenire a gennaio per rinforzare il centrocampo.

Musah, tra l’altro, dovrebbe tornare con il Sassuolo mentre Krunic, nonostante il pressing della Turchia, potrebbe anche restare in rossonero.

