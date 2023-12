Smets Milan: osservatori rossoneri visionano il baby difensore. Fissato il prezzo per acquistarlo, tutti i dettagli

Come riportato da TMW, gli osservatori di Milan e Atalanta hanno visionato da vicino Matte Smets, difensore classe 2004 del Sint Truident che ha disputato tutte le partite fin qui in Jupiler League. Trattasi di un difensore duttile, abile sia da centrale che da braccetto in una difesa a tre, anche se è abituato in una retroguardia a quattro.

La valutazione del belga è di circa 10-12 milioni, con l’intenzione del Milan che sarebbe quella di puntare eventualmente su di lui per l’estate e non a gennaio.

