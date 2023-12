I nerazzurri non avrebbero voluto fare mercato a gennaio ma saranno costretti ad intervenire: l’urgenza è una ma potrebbero arrivare 2 giocatori.

L’Inter perde Cuadrado per 3 mesi: il colombiano si è operato oggi in Finlandia e quindi i nerazzurri devono sostituirlo. Marotta e Ausilio non avrebbero voluto fare mercato a gennaio ma l’ex Juventus starà fuori a lungo e quindi molto probabilmente arriverà un esterno destro.

Gli obiettivi

Il sogno sulla fascia è Tajon Buchanan che però costa almeno 12 milioni di euro; la società non ha concesso extra budget al momento ma si potrebbe anticipare quello riservato alla prossima stagione come avvenne anni fa quando a gennaio arrivò Gosens dall’Atalanta. L’alternativa è anticipare l’arrivo di Tiago Djaló che però è un difensore centrale; in questo caso Darmian diventerebbe un esterno destro.

Mehdi Taremi

In attacco

La Gazzetta dello Sport però si dice certa che dopo la SuperCoppa italiana partirà anche la ricerca ad un quinto attaccante considerato che il rendimento di Sanchez ed Arnautovic si sta rivelando deludente. I dirigenti in realtà hanno sempre negato nelle ultime settimane il possibile arrivo di un centravanti ma iniziano a circolare i primi obiettivi anche in quella zona di campo. Il nome di Mehdi Taremi è sempre attuale considerato il contratto in scadenza a fine stagione; appare molto improbabile però che il Porto lo liberi con 6 mesi d’anticipo. C’è un’incredibile suggestione Luis Muriel perché anche lui ha il contratto in scadenza a giugno 2024: molto improbabile per non dire impossibile che l’Atalanta lo regali a gennaio.

