Massimo Moratti si è confessato ai microfoni di Radio Serie A; ecco uno stralcio della lunga intervista. “L’allenatore che mi piace di più? Motta, oltre al nostro: Inzaghi è bravissimo. Ma guardandomi in giro Motta. Ricomprare l’Inter? No, ogni tanto pensi che se fossi lì faresti così: ma non tanto, quelli che ci sono sono bravi e va bene così”.

L’Inter attuale

“Fortissima, in tutti i settori. In porta si pensava che Onana fosse il più bravo del mondo, ma Sommer è bravissimo e serio. La difesa è ottima, abbiamo tanti giocatori e tutti buoni. L’importante è non fare errori, poi con i cinque cambi si può graduare bene la fatica: non c’è bisogno di fare troppo turnover, puoi far giocare tutti. Lautaro ha il carattere del centravanti dell’Inter, fa gol bellissimi. E poi Thuram è interessante: è una sorpresa. Il centrocampo è fatto da giocatori bravissimi e seri. Seconda stella Interviene la scaramanzia ma speriamo sia vicina. Sarebbe una continuità fantastica”.

Il retroscena

“Messi? E’ vero, lo avevo visto durante una colazione a casa nell’Under 19 argentina, vinse la partita da solo. Mi aveva impressionato per il carattere e la classe. C’erano giornalisti che mi chiedevano cosa pensassi, se volevo prendere Ronaldinho e io dissi che mi piaceva lui. Lo seppe si mise in contatto con noi, ma era stato curato e cresciuto dal Barcellona. Mi spiaceva, però mi mandava la sua maglietta tutti gli anni”.

