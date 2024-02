L’autore del primo goal della gara di ieri pomeriggio è stato sostituito per un problema muscolare che andrà valutato forse già domani.

L’Inter batte 4-2 la Roma e mette un altro tassello sul mattone che si spera porti al ventesimo Scudetto. Non è stata una gara facile, per nulla: nel primo tempo i giallorossi hanno dominato lungamente andando a riposo in vantaggio 2-1. La squadra di Inzaghi ha approcciato molto male al match, errore non ripetuto nella ripresa. Tra i protagonisti della gara c’è ovviamente Francesco Acerbi, colui che ha segnato il momentaneo 0-1.

La prestazione

Il difensore conosceva benissimo il suo avversario diretto, quel Romelu Lukaku sfidato quotidianamente ad Appiano Gentile nella passata stagione ed annullato letteralmente nella gara di andata. L’italiano concede pochissimo al belga ed anzi sfrutta un suo assist involontario per segnare il primo goal della gara; nel resto della partita l’ex di turno la vede poco almeno fino a quando Acerbi è in campo. Sì perché poi al 62′ Inzaghi è costretto a far entrare De Vrij al suo posto.

Francesco Acerbi

Le condizioni

L’italiano, che ieri tra l’altro compiva 36 anni, si toccava il polpaccio destro: la prima diagnosi è un indurimento ma gli esami strumentali verranno effettuati domani. Questi daranno un responso più accurato sul suo infortunio; l’Inter affronterà venerdì la Salernitana ultima in classifica e poi l’Atletico Madrid il martedì successivo. Secondo il Corriere dello Sport a preoccupare i nerazzurri è il muscolo coinvolto: lo stesso che costrinse Acerbi ad uno stop di un mese ad inizio stagione.

