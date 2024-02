Subito dopo il fischio finale del match dell’Olimpico i giocatori nerazzurri intervistati ammettevano che il tecnico si era fatto sentire.

L’Inter ha battuto 4-2 la Roma nel suo stadio ma la partita non è stata affatto facile: dopo il goal iniziale di Acerbi, i nerazzurri subiscono la rimonta degli avversari e vanno a riposo sotto 2 reti ad 1.

Interviene il mister

All’intervallo va in scena un confronto telefonico con Simone Inzaghi che era in tribuna per squalifica: Massimiliano Farris si fa portavoce della rabbia dell’allenatore per l’andamento dei primi 45 minuti. Viene contestato ai giocatori l’approccio molle, forse la mente può essere tornata anche alle tante sconfitte in campionato della passata stagione.

Simone Inzaghi

La svolta

La Gazzetta dello Sport rivela che Inzaghi ha vissuto la gara dalla tribuna stampa ma questa postazione non limitava le sue urla ed il suo gesticolare. Oltre a risvegliare i suoi giocatori, sono arrivate ovviamente anche indicazioni tattiche: dopo l’intervallo è cambiata la posizione dei quinti e ciò ha favorito la rimonta dell’Inter. Non a caso il goal del pareggio arriva da un preciso cross basso di Darmian su cui si avventa Thuram. Anche nella ripresa Inzaghi ha “vissuto” la partita in modo molto agitato: ad esempio suggeriva i raddoppi e le marcature anche se ovviamente i calciatori non potevano ascoltarlo. A fine gara tutti hanno ammesso l’esistenza della telefonata tra i 2 tempi mentre il suo vice Farris nelle interviste di rito pronunciava frasi molto simili a quelle dell’allenatore, fotografia di come siano tutti sulla stessa lunghezza d’onda.

