I nerazzurri tengono il fiato sospeso in attesa degli esami strumentali previsti per oggi. Nella settimana che segue l’importante vittoria in Champions League contro il Lipsia, l’Inter si trova a fare i conti con una situazione di emergenza infortuni non di poco conto, soprattutto in vista della prossima trasferta di campionato a Firenze. Tra giocatori chiave costretti a lavori differenziati e tempi di recupero incerti, l’allenatore è chiamato a gestire al meglio le risorse disponibili. Verso il rientro Francesco Acerbi, dopo essersi fermato contro l’Hellas Verona, sembra essere in una fase avanzata di recupero. Nonostante ieri abbia svolto un allenamento ancora differenziato, l’ex Lazio potrebbe essere disponibile per la partita contro la Fiorentina, benché il suo impiego dal primo minuto rimanga alquanto improbabile. Migliora l’ex Sassuolo In mezzo al campo, l’attenzione è rivolta a Davide Frattesi, alle prese con un’infiammazione alla caviglia sinistra. Come Acerbi, anche il centrocampista ieri si […]

Leggi l’articolo completo Inter in ansia per Pavard: c’è la prima previsione per il rientro, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG