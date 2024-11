Si continua a parlare della gara giocatasi il 10 novembre anche a settimane di distanza: il discorso torna in auge dopo le ultime designazioni arbitrali. Nel fervore di polemiche e narrazioni che hanno accompagnato le ultime settimane del campionato di Serie A, un tema ha catalizzato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori: la presunta “punizione” nei confronti dell’arbitro Mariani seguente alla partita Inter-Napoli. Tra voci di corridoio e rumors, si era diffusa l’idea che il direttore di gara avrebbe subìto delle conseguenze per le sue decisioni in campo. Tuttavia, le evoluzioni recenti hanno gettato una luce diversa su questa vicenda, svelando una realtà meno teatrale di quanto anticipato da alcuni; facciamo ordine. La ricostruzione Durante Inter-Napoli viene concesso un rigore ai nerazzurri per un contatto molto lieve tra Anguissa e Dumfries; che Calhanoglu lo sbagli importerà pochissimo. Antonio Conte attacca nel post-partita lamentando il mancato intervento del V. A. […]

Leggi l’articolo completo Arbitro Mariani punito? La verità dietro le voci che hanno Infiammato il post Inter-Napoli e non solo, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG