Inter in ansia: un big rischia seriamente di non giocare la prossima partita

I nerazzurri si stanno preparando al monday night contro la squadra di Fabregas.

Nella giornata odierna, l’Inter ha richiamato l’attenzione degli appassionati di calcio e degli addetti ai lavori con la sessione di allenamento presso il centro sportivo della Pinetina.

Tra i giocatori sotto osservazione medica, una situazione in particolare ha occupato una posizione di rilievo, data l’incertezza della presenza del giocatore nella prossima gara.

Ripresa graduale per alcuni giocatori

Nell’ambito della preparazione per l’incontro calcistico che vedrà fronteggiarsi l’Inter e il Como, alcuni membri della rosa meneghina, come riporta Sky Sport, hanno seguito un regime di allenamento differenziato. In particolare, Acerbi, Pavard, Di Gennaro e Correa hanno lavorato individualmente, attestando un approccio prudente da parte dello staff tecnico per la gestione degli atleti in fase di recupero.

L’incognita

Un focus particolare viene riservato a Niccolò Barella, il cui contributo è ritenuto strategico per le sorti dell’Inter nel prossimo match. Dopo aver subìto un infortunio nell’ultima partita disputata contro la Lazio, il centrocampista ha intrapreso un percorso di riabilitazione suddiviso tra esercizi personalizzati e momenti di allenamenti in gruppo.

Nicolò Barella

Le sue condizioni

Domani sarà la giornata decisiva per capire se il sardo potrà essere convocato per il match di lunedì: ci sono molte più speranze rispetto alle scorse ore. La decisione finale, basata sull’esito dell’allenamento di domani, è attesa con ansia sia dalla tifoseria che dalla dirigenza: se Barella riuscirà ad allenarsi in gruppo sarà in lista.

