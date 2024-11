Allenatore e staff tecnico nerazzurri si sono già messi alle spalle la pausa delle nazionali anche se diversi giocatori devono ancora fare ritorno a Milano. Nell’ambito del calcio professionistico, il ritorno degli atleti dalle competizioni internazionali segna sempre un momento cruciale per i club che vedono rientrare in squadra i propri campioni. Per l’Inter, quest’anno il momento è particolarmente significativo. Dopo il periodo dedicato alle nazionali, il club nerazzurro si concentra ora totalmente sul campionato e sulla Champions League, senza altre distrazioni fino a marzo, quando ci sarà la prossima pausa delle nazionali. Gruppo al completo Dall’inizio della stagione, l’Inter ha avuto un calendario particolarmente intenso, impegnata sia in Serie A che nella massima competizione europea per club. Il tecnico Simone Inzaghi nei prossimi giorni potrà finalmente contare sull’intero gruppo per preparare al meglio le prossime sfide. Calendario fitto di impegni La squadra, che vanta numerosi nazionali tra le proprie […]

