L’attaccante austriaco ha rilasciato un’intervista interessante in cui si mostra consapevole del suo rendimento. In un mondo sportivo spesso dominato da narrazioni rapide e dall’ascesa fulminea di nuovi eroi, c’è chi, come Marko Arnautovic, si trova a combattere per riaffermare il proprio valore sul campo. L’attaccante austriaco, la cui carriera ha conosciuto momenti di successo così come periodi di critica, sembra non aver perso la determinazione di dimostrare il suo talento, nonostante le sfide incontrate nell’ultima stagione con l’Inter e gli alti e bassi di tutta una carriera. Tuttosport analizza il suo stato d’animo e non solo. La determinazione Nonostante una carriera in cui probabilmente ha raccolto molto meno di quello che avrebbe potuto, Arnautovic negli ultimi anni non ha mai smesso di lottare per dimostrare il proprio valore. Questa sua incredibile determinazione è stata chiaramente esibita in un’intervista rilasciata a SportMediaset, dove, senza mezzi termini, ha affrontato le critiche […]

Leggi l’articolo completo L’insoddisfazione di Arnautovic, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG