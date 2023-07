I tifosi dell’Inter sono in trepidante attesa dell’annuncio ufficiale dell’acquisto di Davide Frattesi: intanto arriva un indizio social

In attesa dell’ufficialità dell’acquisto da parte dell’Inter di Davide Frattesi dal Sassuolo, sui social dei nerazzurri compare un indizio criptico. Il calciatore ha svolto oggi la seconda parte delle visite mediche ed è poi arrivato nella sede dei nerazzurri per firmare il suo nuovo contratto (che lo legherà alla beneamata per cinque anni).

Anche se il collegamento potrebbe non essere diretto, il profilo Twitter del club nerazzurro ha voluto anticipare l’annuncio ufficiale del centrocampista con l’emoticon del trattore: « ».

L’articolo Inter, in arrivo l’annuncio di Frattesi? L’indizio social proviene da Inter News 24.

