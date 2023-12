Si parla sempre più spesso della mancanza di alternative reali nel reparto offensivo nerazzurro: cambierà qualcosa a gennaio?

L’Inter non dovrebbe fare mercato in entrata a gennaio ma le speculazioni sulla stampa sportiva italiana continuano a sostenere il contrario spinte dalla scarsa vena realizzata di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic. In 2 finora hanno segnato 3 goal in Champions League e nessuno in Serie A: servirebbe altro tipo di apporto per lottare su più fronti.

L’iraniano

La Gazzetta dello Sport fa il punto su 3 possibili obiettivi di Marotta e Ausilio. Mehdi Taremi del Porto ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e i nerazzurri puntano a prelevarlo a parametro zero; non si può escludere però che dall’Arabia Saudita arrivino offerte per il cileno. Nel caso questi accetti, Marotta e Ausilio cercherebbero di anticipare il suo arrivo in inverno anche se è difficile convincere i Dragoni a liberarlo in anticipo. In realtà anche il Ninho Maravilla non sembra intenzionato ad andar via dall’Europa prima della fine di questa stagione.

Anthony Martial

Occasioni

Hanno il contratto in scadenza anche Luis Muriel ed Anthony Martial: il primo ha offerte saudite e potrebbe avere difficoltà a liberarsi prima di luglio anche se la concorrenza di Scamacca ed El Bilal Touré all’Atalanta potrebbe ridurgli ulteriormente il minutaggio. Il secondo è un vecchio pallino di Ausilio e può essere ceduto anche a gennaio perché non rientra nei piani del Manchester United; il problema però è che ha un ingaggio stratosferico.

