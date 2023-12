I dirigenti nerazzurri sono molto vicini a blindare il capitano con un nuovo vincolo: emergono ulteriori dettagli sulla trattativa.

L’Inter è sempre più vicina all’accordo per il rinnovo di Lautaro Martinez: già le dichiarazioni pronunciate ieri dal Toro lasciavano presagire che la conclusione delle negoziazioni fosse vicina.

Leadership acclarata

La volontà del numero 10 argentino di voler restare in nerazzurro non è mai stata in dubbio ed è stata manifestata più volte a fatti e non a parole, la differenza col caso Skriniar è lapalissiana. La scorsa estate il Toro ha rifiutato senza nemmeno voler ascoltare le cifre un’offerta ricchissima proveniente dall’Arabia Saudita; la società ha intravisto in lui un leader dentro e fuori dal campo tanto che, dopo gli addii di Handanovic, D’Ambrosio e Brozovic, non ha esitato a dargli la fascia di capitano.

Lautaro Martinez

I dettagli

Il Corriere dello Sport fa il punto sul nuovo contratto che dovrebbe firmare Lautaro che al momento ha un contratto valido fino al 2026 con ingaggio di 6 milioni a stagione: il nuovo vincolo durerà fino al 2028 e avrà un ingaggio a salire che arriverà ad 8 milioni a stagione. Il tutto tramite bonus di squadra e personali più o meno facilmente raggiungibili. L’Inter quindi sforerà per lui il tetto ingaggi; la trattativa era entrata nel vivo d’estate ed è ora molto vicino alla conclusione. L’argentino potrebbe quindi festeggiare un decennio in nerazzurro essendo arrivato nel 2018; ora tutti i pensieri vanno alla gara di domani contro l’Udinese.

L'articolo Inter: in dirittura d'arrivo il rinnovo di Lautaro

