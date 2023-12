Il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi ha descritto la marcia di avvicinamento alla gara di domani contro i nerazzurri.

Gabriele Cioffi ha parlato di Inter-Udinese in conferenza stampa; ecco le sue dichiarazioni. “Per due giorni non abbiamo fatto analisi perché dovevamo ripulirci dalle scorie, poi siamo andati a lavorare avendo cura del dettaglio. Ci sono volutamente passato sopra, ma senza lasciare da parte l’accaduto. È stato un pareggio doloroso, ma abbiamo ripreso il nostro solito entusiasmo nel lavoro settimanale”.

Cosa serve per uscire indenni da San Siro

“Mi aspetto sacrificio, mentalità da difensori e gioco da attaccanti, altrimenti non faremo punti a San Siro. Mi aspetto capacità di leggere cosa serve in un dato momento della partita, anche giocando alla perfezione mi aspetto che l’Inter sappia sfruttare la minima imperfezione. Basta un passaggio che salta la linea d’aggressione o che ti fanno girare dall’altra parte, quindi bisognerà correre tanto. Non si andrà lì sapendo che le prendiamo, ma dovremo avere la sana paura di non prenderle e che ti tiene l’adrenalina alta”.

Roberto Pereyra

Sui singoli

“L’ultima volta con Pereyra non fu pretattica, il Tucu settimana scorsa non si è mai allenato, però mi ha detto che voleva giocare e l’ho messo in formazione, perché ti cambia l’umore della squadra un giocatore con lui, senza demeriti per i sostituti, perché chi gioca al suo posto ha fatto buone prestazioni. Lovric cone me si è sempre allenato forte, non accettando la condizione di giocatore in panchina mostrando lavoro in settimana. Ad oggi mi ha dimostrato di meritarsi una maglia da titolare come intensità di allenamento e in partita quando subentrato, se dovesse capitare l’occasione di scendere in campo potrà dimostrare di meritarsi in futuro la maglia da titolare. Per Samardzic devono essere tutte partite importanti, non solo questa, sono convinto che farà una grande partita”.

