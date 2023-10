L’Inter ha deciso che nessun tesserato parlerà nel pre partita della sfida di Serie A contro la Roma. I dettagli

Dazn ha comunicato che l’Inter ha scelto di entrare in silenzio stampa per il pre partita della gara contro la Roma. Già ieri Simone Inzaghi non aveva parlato né in conferenza stampa né ai canali ufficiali del club.

Il motivo è quello di evitare di alimentare polemiche sull’atteso ritorno di Romelu Lukaku a San Siro, concentrandosi esclusivamente sul campo.

